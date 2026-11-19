La Calabria sembra non essere nella stagione autunnale per quanto riguardano le temperature. Anche se queste condizioni sono usuali per il mese di novembre con richiami umidi causati da perturbazioni atlantiche, ecco che nella giornata di oggi si sono raggiunti punte molto elevate per il periodo e in particolare nel territorio reggino, dove il termometro ha raggiunto quasi i 29°C.

Ecco di seguito alcuni valori massimi registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Rizziconi (RC): 28.4°C

Platí (RC): 28.2°C

Feroleto della Chiesa (RC): 27.7°C

Gioiosa Jonica (RC): 27.5°C

Bovalino (RC): 27.4°C

Soverato (CZ): 27.1°C

Antonimina e Sant'agata del Bianco (RC): 26.8°C

Cariati (CS): 26.7°C

Rosarno e Reggio Calabria: 26.9°C

Borgia (CZ): 26.4°C

Bova (RC): 25.9°C

Bisignano (CS): 25.5°C

Ricordiamo che queste temperature sono causate dalla forte ventilazione di libeccio che apporta un notevole rialzo termico su tutta la regione accompagnato da forti raffiche di vento che raggiungono quasi i 100 km/h.