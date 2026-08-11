Volontari di Retake, Insieme per il bene comune e Osservatorio Città Attiva insieme all’amministrazione comunale nel tratto tra il bivio della piscina e Colacchio. Il sindaco Romeo: «Quando la comunità si muove insieme, la città cresce davvero»

Una mattinata dedicata alla cura del territorio e al decoro urbano, con cittadini, associazioni e amministratori impegnati fianco a fianco lungo uno dei principali accessi a Vibo Valentia. È quella che si è svolta sulla Statale 18, nel tratto compreso tra il bivio per la piscina comunale e il punto vendita Colacchio, dove è stata organizzata un’iniziativa di pulizia che ha consentito di rimuovere rifiuti, sterpaglie e materiali abbandonati.

Alla giornata hanno preso parte numerosi cittadini e i volontari delle associazioni Retake, Insieme per il bene comune e Osservatorio Città Attiva, insieme a diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Presente anche la Polizia locale, impegnata a garantire la sicurezza dei partecipanti e a gestire la viabilità durante le operazioni.

L’intervento lungo la Statale 18

L’obiettivo dell’iniziativa era restituire maggiore decoro a un tratto viario particolarmente importante per la città, percorso quotidianamente da numerosi automobilisti e che rappresenta uno degli ingressi al centro urbano. Durante le operazioni sono stati raccolti rifiuti e materiali abbandonati ai margini della carreggiata e sono state eliminate sterpaglie che contribuivano a dare un’immagine di degrado dell’area.

Un’attività resa possibile anche grazie al supporto della ditta Muraca, che ha collaborato alle operazioni di pulizia e rimozione dei materiali raccolti.

«Oggi Vibo Valentia ha dato una risposta forte - ha commentato il sindaco Enzo Romeo -. La presenza di tanti cittadini dimostra che la cura del territorio è un valore condiviso. Ringrazio tutti per l’impegno e la disponibilità: quando la comunità si muove insieme, la città cresce davvero».

Miceli: «Collaborazione che produce risultati visibili»

Sull’iniziativa è intervenuto anche l’assessore Miceli, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità.

«Questa iniziativa conferma che la collaborazione tra amministrazione e cittadini, col supporto prezioso della ditta Muraca, può generare risultati immediati e visibili - ha affermato -. Continueremo su questa strada, sensibilizzando tutti con azioni che mettano al centro il rispetto e la tutela degli spazi comuni».

L’intervento sulla Statale 18 assume anche un valore di sensibilizzazione rispetto a un problema che riguarda non soltanto il centro urbano, ma anche le principali arterie stradali del territorio, dove l’abbandono indiscriminato di rifiuti continua spesso a compromettere il decoro delle aree pubbliche.

Da qui l’appello finale dell’amministrazione comunale rivolto ai cittadini affinché vengano rispettati l’ambiente e gli spazi comuni, evitando di abbandonare rifiuti tanto nelle strade cittadine quanto lungo le arterie statali e provinciali. Un richiamo alla responsabilità individuale che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà accompagnare anche le future iniziative dedicate alla tutela e alla cura del territorio.