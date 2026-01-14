L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con Muraca Srl, promuove un corso gratuito di compostaggio domestico rivolto a tutti i cittadini. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma comunale per la sostenibilità ambientale e la riduzione dei rifiuti organici.

I corsi si terranno ogni sabato, dal 21 febbraio al 30 maggio 2026, a partire dalle ore 10.00 presso l’Info Point di via Pellicanò a Vibo Valentia (dinanzi al comando dei carabinieri). La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessario iscriversi chiamando il numero verde 800 820 520 o mandando una email a tutorambientalevibo@muracasrl.com.

Tutti i cittadini che possiedono un giardino o un’area verde potranno ricevere su richiesta, e gratuitamente, una compostiera da 360 litri, il cui funzionamento verrà illustrato proprio durante il seminario, nel quale verranno spiegati tutti i vantaggi del compostaggio domestico e come realizzarlo. Ci si può iscrivere a piacimento in uno dei giorni indicati sul calendario. Chi aderisce richiedendo la compostiera può inoltre presentare la domanda per ottenere lo sgravio sulla Tari (a questo link tutte le indicazioni).

«Il compostaggio domestico - dichiara l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli - è una pratica semplice ma potentissima: ci permette di trasformare i nostri scarti in risorsa, ottenendo un fertilizzante naturale per i nostri giardini e aree verdi, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo attivamente alla tutela del territorio. Con questi corsi vogliamo accompagnare i cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilità, offrendo strumenti concreti per fare la differenza, ogni giorno».

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a cogliere questa opportunità, contribuendo così a costruire una Vibo Valentia più verde, più pulita e più sostenibile.