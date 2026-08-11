L’anticiclone africano non arretra e dominerà ancora per giorni. L’umidità rende pesanti le giornate lungo il litorale, mentre sui rilievi tornano temporali, grandinate e forti fulminazioni

L'anticiclone non molla la presa. Da diverse settimane ormai un possente campo alto pressorio sta interessando il Mediterraneo e la nostra Regione apportando temperature oltre le medie del periodo ovunque. Il termometro infatti si mantiene ben saldo sui 33-34°C su coste e pianure ma la sensazione di caldo è accentuata da un alto tasso di umidità che invade l'intera area costiera della Calabria sia di giorno ma in particolare nelle ore serali e notturne con caldo localmente insopportabile.

Picchi più elevati invece si registrano nelle aree più interne con le temperature che, specie nel Cosentino, raggiungono i 38-39°C ma con tassi di umidità decisamente molto bassi.

Nei prossimi giorni tale tendenza non cambierà con clima ancora molto caldo su tutta la Calabria e con temperature che continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali anche oltre Ferragosto.

Le uniche note positive sono i temporali pomeridiani: dopo una pausa nella giornata di oggi, ecco che da mercoledì violenti temporali continueranno ad interessare tutte le aree montuose della regione con piogge localmente intense e accompagnate da intensa attività elettrica e grandine. I fenomeni sconfineranno inoltre fin verso le aree interne e a tratti anche sulle coste specie del Catanzarese.