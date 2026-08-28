Le correnti africane fanno impennare le temperature in tutta la regione, con picchi di 44,9°C nel Cosentino. Temperature eccezionali accompagnate da cieli velati dal pulviscolo sahariano e afa intensa su tutta la provincia

Come da previsione l’ondata di calore in atto si sta rivelando la più intensa di tutta l’estate 2026. Nella giornata di oggi infatti ulteriori correnti calde direttamente dal Nord Africa hanno raggiunto la Calabria apportando un netto e ulteriore aumento delle temperature. Il caldo record interessa soprattutto le aree interne dove spiccano i 44.9°C di Torano Scalo, eguagliando così il suo record estivo del medesimo valore. Di seguito ecco alcuni valori massimi registrati dalle varie stazioni meteorologiche installate sul territorio:

Torano Scalo (CS): 44.9°C

Bisignano (CS): 44.2°C

Cosenza: 43.7°C

Bova Superiore (RC): 43.1°C

Luzzi (CS): 43°C

Tarsia (CS): 43°C

San Sosti (CS): 42.9°C

Pietrastorta (RC): 42.4°C

Castrovillari (CS): 42.2°C

Lattarico (CS): 41.9°C

Cropalati (CS): 41.9°C

Montalto Uffugo (CS): 41.5°C

Platì (RC): 41.2°C

Cutro (KR): 40.7°C

Mileto (VV): 40.6°C

Arasì (RC): 40.4°C

Salica (KR): 39.9°C

Morano Calabro (CS): 39.8°C

Belsito (CS): 39.8°C

Numerose sono le stazioni meteorologiche che hanno raggiunto i 39°C ma che non possiamo riportare tutti in questa lista. Notevoli anche i valori raggiunti dai vari capoluoghi con i 37.7°C di Vibo Valentia, i 38.3°C di Reggio Calabria, i 37.8°C di Catanzaro e i 33.8°C di Crotone.

Il tutto è stato accompagnato da tempo stabile e da cieli offuscati dall’enorme quantitativo di pulviscolo desertico presente nell’atmosfera che causa paesaggi prettamente desertici.