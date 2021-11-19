Il primo cittadino, con una nota inviata a Prefettura, Provincia, Regione, Ato 4 Vibo Valentia e Invitalia, ha disposto di revocare con effetti immediati la disponibilità del territorio

Il sindaco di Sant’Onofrio, Antonino Pezzo, con una nota inviata a Prefettura, Provincia, Regione, Ato 4 Vibo Valentia e Invitalia, ha disposto di revocare con effetti immediati la disponibilità del territorio del Comune di Sant’Onofrio per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti della provincia di Vibo Valentia, ed ha richiesto la convocazione di una conferenza straordinaria dei sindaci dell’Ato 4 rifiuti di Vibo Valentia al fine di istituire un tavolo di discussione sulla vicenda. «La questione della discarica – afferma il sindaco Pezzo – è una questione che sta molto a cuore alla nostra amministrazione. Lo abbiamo già annunciato in campagna elettorale e faremo una battaglia in tutte le sedi opportune per impedire la realizzazione di una discarica nel territorio comunale di Sant’Onofrio. Rispetteremo la volontà popolare ed è nostra intenzione dare una diversa destinazione d’uso al terreno dove è prevista la realizzazione della discarica. Sulla questione della discarica – conclude Pezzo – è intenzione dell’amministrazione convocare un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza».

