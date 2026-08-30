L’ondata di calore è ormai agli sgoccioli. Dopo un venerdì e un sabato rovente, ci aspetta un’ultima giornata molto calda su tutta la Calabria, con una domenica da bollino rosso praticamente ovunque. Sono previste infatti temperature fino ai 38-40°C lungo le coste specie Joniche accompagnate da tassi di umidità localmente elevati che causano un disagio corporeo sostanziale. Picchi fino ai 40-42°C sono attesi invece nelle aree più interne dove qui però il caldo sarà torrido e con tassi di umidità quindi generalmente bassi.

Dalla giornata di lunedì finalmente si cambia: l’aria rovente presente attualmente tenderà a scivolare verso Sud causando un generale e graduale calo delle temperature con il termometro che raggiungerà valori più accettabili. Attenzione, non parliamo di rinfrescata ma di un semplice calo rispetto a questi giorni roventi che stanno caratterizzando l’intero territorio.

Livelli di allerta e disagio climatico

Zona Allerta Temp. Max Percepite Cosentino Tirrenico Rosso 32°C – 34°C 42°C – 44°C Cosentino Jonico Rosso 38°C – 40°C 42°C – 44°C Crotonese Rosso 36°C – 38°C 42°C – 44°C Catanzarese Jonico Rosso 36°C – 38°C 42°C – 44°C Catanzarese Tirrenico Rosso 36°C – 38°C 42°C – 44°C Vibonese Rosso 34°C – 36°C 42°C – 44°C Reggino Jonico Rosso 38°C – 40°C 42°C – 44°C Reggino Tirrenico Rosso 32°C – 34°C 44°C – 46°C Aree interne e piane Rosso 38°C – 40°C (centro-meridionali) 40°C – 42°C (settentrionali) 38°C – 40°C (centro-meridionali) 40°C – 42°C (settentrionali) Aree montuose Arancione 29°C – 31°C 29°C – 31°C

Disposizioni e raccomandazioni

Tutela dei Lavoratori: Nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00

Orari a rischio: Evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).

Abbigliamento: Indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.

Protezione solare: Applica sempre una crema solare ad alta protezione per prevenire scottature.