Indizione del lutto cittadino e sospensione, con conseguente spostamento a data da destinarsi, di tutti gli eventi civili in programma fino a domenica prossima nell’ambito della festa patronale di San Fortunato Martire. Questa la decisione presa congiuntamente dal sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, dalla diocesi, dalla parrocchia e da tutti gli organi coinvolti, dopo la morte di Yamnik Cobolt Petra, il 48enne di nazionalità slovena vittima dell’esplosione avvenuta la sera del 25 agosto all’interno del B&B Villa Mary ubicato alla periferia della cittadina normanna. Stanno ancora lottando tra la vita e la morte, invece, la moglie Izidor, 44 anni, e la figlia di 10 anni Ema, rispettivamente ricoverate presso i Centri Grandi Ustionati di Catania e Bari. Vengono al momento annullati, quindi, la Rievocazione storica “La Corte di Ruggero I d’Altavilla - Accadde a Mileto capitale normanna” e il concerto in piazza Pio XII di Cosimo Papandrea, rispettivamente in programma nelle giornate del 29 e 30 agosto. Si svolgeranno regolarmente, invece, le celebrazioni inerenti al programma prettamente religioso, compresa la processione per le vie di Mileto di domenica sera.

«Davanti a una tragedia immane e alla perdita del bene più prezioso per un tragico evento, consultatomi anche con il parroco don Giuseppe Pititto e con il Comitato Festa San Fortunato - sottolinea al riguardo il sindaco Giordano - abbiamo deciso di sospendere tutte le feste di sola natura civile di oggi, venerdì, domani sabato e di dopodomani domenica. Per ciò ho emesso stamani ordinanza di lutto cittadino. In segno di vicinanza alla famiglia del povero Yamnik Cobolt Petra e in particolar modo di sua figlia e della moglie, che ancora lottano tra la vita e la morte. Un piccolo gesto, ma che diventa un momento importante di riflessione e solidarietà, sentimenti che sono presenti nella nostra comunità. Continueremo in questi giorni a frequentare le celebrazioni e riti religiosi in onore di San Fortunato - aggiunge - ma rinviamo a data da destinarsi le altre attività in primis la Rievocazione storica, poi la festa della Polizia Locale e anche la festa di piazza organizzata dal Comitato per la sera del 30». Il primo cittadino di Mileto prosegue il suo intervento sottolineando che si avranno tempi e modi per riproporre il tutto. Ora, però, «è il momento della preghiera e della riflessione. Certi di aver interpretato l'animo di tutta la Comunità - conclude - vi invitiamo quindi a partecipare numerosi alla processione di San Fortunato, che sarà anche il momento della raccolta e della solidarietà, non solo alle vittime e alle loro famiglie, ma anche al titolare della struttura, che sicuramente ha bisogno umanamente del nostro sostegno, vivendo momenti difficili e inimmaginabili».