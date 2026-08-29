L’incidente poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra via Ospedale e via Duomo. Una delle vetture è finita contro una palma e ha arrestato la corsa a pochi centimetri dal muro di un’abitazione. Due ragazzi trasportati allo Jazzolino

Brutto incidente stradale a Mileto, in pieno centro cittadino, alle spalle della villa comunale. Coinvolte una Ypsilon 10 e una Hyundai i10. A bordo quattro giovani, tre sulla prima automobile e uno alla guida della seconda. Lo scontro tra le due automobili è avvenuto quando da poco era scoccata la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione la Hyundai stava percorrendo la via Ospedale, quando all'improvviso si è scontrata a un incrocio con la Ypsilon proveniente dalla via Duomo. In conseguenza dell'urto quest'ultima automobile ha sbattuto violentemente sul fusto di una palma situata sul marciapiede, finendo la sua corsa a pochi centimetri da un muro di una vicina abitazione, per fortuna quando da lì non transitava nessun pedone.

Due giovani trasportati allo Jazzolino

Sul posto a svolgere i rilievi del caso e a delimitare l'area sono accorsi i carabinieri della stazione di Filandari, in servizio a quell'ora sul territorio. Necessario anche l'intervento dei sanitari a bordo di un'unità mobile del 118, i quali hanno provveduto a trasportare due dei quattro giovani coinvolti nell'impatto presso l'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Entrambi lamentavano problematiche agli arti inferiori.

La richiesta di maggiori controlli

L'incidente poteva causare danni ancor più gravi, soprattutto se si pensa che in queste sere d'estate quel tratto è densamente frequentato da giovani e che da tempo gli abitanti del luogo lamentano la presenza di automobili e moto che quotidianamente scorrazzano indisturbate, soprattutto nelle ore notturne. Da qui la richiesta di un maggior controllo da parte degli organi preposti.