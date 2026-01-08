FOTO E VIDEO | Come previsto i primi fiocchi del 2026 hanno imbiancato l’entroterra montano. Nelle prossime ore dopo un veloce miglioramento delle condizioni meteorologiche sono attese nevicate ancora più abbondanti

La neve è finalmente tornata sui monti calabresi. Questa mattina anche le Serre vibonesi si sono svegliate sotto una coltre bianca, come documentano le foto e i video di Gigi Gej, appassionato naturalista che poco dopo l’alba ha percorso le strade che si inerpicano fino a monte Pecoraro, che con i suoi 1423 metri è la cima più alta della provincia. Scatti che vi proponiamo.

Il quadro meteo

L'irruzione di aria fredda accompagnata da un minimo di bassa pressione ha causato precipitazioni nevose localmente abbondanti anche sulla Sila e sul Pollino con l'atmosfera che è diventata degna del mese di gennaio. Tale irruzione è stata accompagnata anche da violente raffiche di vento con valori che hanno raggiunto localmente i 110 km/h specie lungo le aree interne e sui crinali dei monti, mentre alle quote più basse piogge moderate hanno interessato le aree Tirreniche, interne e sconfinamenti sui versanti Jonici specie Catanzaresi.

Ancora neve nei prossimi giorni

Nelle prossime ore avremo un miglioramento temporaneo sulla Calabria centro-settentrionale ma il maltempo continuerà ad interessare invece la bassa Calabria con piogge lungo le aree tirreniche e interne del Vibonese e Reggino. Nuove nevicate ancora più intense interesseranno Serre e Aspromonte con possibili accumuli abbondanti su Gambarie.

Poi, a partire da venerdì, un nuovo impulso freddo e instabile raggiungerà la regione con temporali, nevicate abbondanti e nuove raffiche di vento di tempesta su tutta la Calabria in particolare nella giornata di sabato dove si potranno superare addirittura i 120 km/h.