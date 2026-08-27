La fase d’ombra dura 3 ore e 18 minuti, iniziando alle ore 3.20 circa. Per vederla non servono occhialini e filtri

Poco più di due settimane fa la Calabria e il mondo intero osservava la grande eclissi di Sole: oggi il cielo propone la stessa figura al contrario, cioè stesso nodo lunare, stessa geometria orbitale, ma questa volta è la Terra a mettersi fra il Sole e la Luna. L’eclissi del 28 agosto 2026 è una delle eclissi parziali più profonde del decennio.

Per l’Italia e la Calabria però c'è una buona e una brutta notizia. Quella buona è che la luna coperta per oltre il novanta per cento è uno spettacolo evidente; la cattiva è che il massimo oscuramento cade quasi esattamente sul tramonto della Luna e sul sorgere del Sole. In que l momento la Luna è a pochi gradi sull’orizzonte occidentale e il cielo è già chiaro.

La fase d’ombra dura 3 ore e 18 minuti, iniziando alle ore 3.20 circa. l’eclissi completa con la penombra dura invece 5 ore e 40 minuti con la sua uscita dall'ombra alle ore 9.00 circa ma sottolineamo che al Sud Italia la luna tramonta circa alle 6.10 che coincide con il massimo oscuramento.

Per vederla non servono occhialini, niente filtri, niente telescopio. A differenza di un’eclissi di Sole infatti, un’eclissi di Luna si guarda a occhio nudo senza alcun rischio, e a occhio nudo il bordo dell’ombra si vede benissimo.