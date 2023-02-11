All'indomani dell'ondata di gelo che ha colpito il paese delle Serre vibonesi, Tassone si rivolge a quanti si sono attivati per soccorrere la popolazione

«La nevicata che giovedì scorso ci ha colto all’improvviso è stata affrontata nel migliore dei modi grazie alla collaborazione e alla sinergia tra gli Enti». Così il sindaco di Brognaturo, Rossana Tassone, intende ringraziare quanti hanno collaborato per limitare i disagi alla popolazione. All’indomani dell’ondata di gelo che ha colpito le Serre vibonesi, il primo cittadino di Brognaturo intende ringraziare pubblicamente quanti si sono attivati per soccorrere la popolazione. [Continua in basso]

«Dal prefetto Roberta Lulli per il supporto e la sensibilità dimostrata, ai tecnici della Provincia, dai i vigili del fuoco alll‘Anas per la disponibilità dimostrata, nonostante la Sp 43 non rientri nella rete delle strade statali». Un ringraziamento il sindaco di Brognaturo lo rivolge anche «alle imprese che per tutta la giornata di giovedì hanno lavorato per consentire il transito sulle strade». Ma soprattutto il primo cittadino ringrazia «i cittadini per la prudenza e la collaborazione. Insieme – conclude Tassone – siamo riusciti a superare le emergenze-urgenze».

