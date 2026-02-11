A preoccupare, il riversamento di fango e detriti verso l’alveo del corso d’acqua sottostante. Sollecitato l’intervento della Provincia e degli enti competenti per la messa in sicurezza

Con ordinanza a firma del sindaco Luca Alessandro, a Polia è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di un tratto della strada provinciale 45 in località Ponte Santoro. Il provvedimento è stato emesso dal primo cittadino a seguito del distacco di una massa rocciosa e il pericolo di ulteriori crolli e rischio idrogeologico.

L’ordinanza

«In data odierna – spiega il primo cittadino nell’ordinanza - si è verificato un grave movimento franoso che ha interessato il costone sovrastante la Strada Provinciale 45 (sp 45) in prossimità del "Ponte Santoro"; L’evento ha comportato il riversamento di materiale detritico verso l’alveo del corso d’acqua sottostante, configurando un imminente rischio di ostruzione (effetto diga) con potenziale pericolo di esondazione a monte e a valle».

L’urgenza della messa in sicurezza

Il sindaco Alessandro sottolinea che la «situazione rappresenta un gravissimo ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, per la sicurezza degli utenti della strada e per l’assetto idrogeologico del territorio comunale». Da qui si è ritenuto «necessario ed urgente provvedere alla chiusura del tratto stradale interessato per evitare danni a persone o cose, nelle more dell’intervento dell’Ente proprietario della strada (Provincia di Vibo Valentia) e delle autorità competenti per la messa in sicurezza». L’ordinanza è stata infine notificata alla Prefettura, alla Provincia, Carabinieri e Protezione civile.