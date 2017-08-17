Ha registrato la partecipazione di 150 persone l’ edizione del Trekking day di Cardinale che ha toccato anche diversi centri delle Serre vibonesi. Zaini in spalla e tanto entusiasmo, la giornata di promozione della conoscenza del patrimonio ambientale e paesaggistico montano, si è snodato fra i noccioleti tipici del territorio del comune di Cardinale con un  dislivello di 500 metri, fino all’altitudine massima di 1.100 metri,  passando per scenari quasi incantati, popolati da castagneti, pini, abeti e faggete.

Un’occasione per stare a contatto con la natura, ammirando la bellezza dei luoghi, immergendosi tra i suoni e i profumi dei boschi, assorti a fotografare o ad osservare i numerosi anfratti del sottobosco, i corsi di acqua e le sorgenti, tra salite e sentieri.

«Mettere in primo piano una nostra grande risorsa, la montagna, e sensibilizzare affinché alcuni luoghi magici non vadano mai perduti». Queste le parole di uno degli organizzatori della manifestazione che ha toccato anche diversi centri del Vibonese e che è partita da piazza Umberto I a Cardinale, dove è stato possibile degustare prodotti tipici locali.

Una finalità che ha conferito maggior valore alla manifestazione è stata infine la collaborazione con l’associazione “Amici di Ambra”, destinando in beneficenza le quote di iscrizione a realtà che in Calabria si occupano di pazienti oncologici.

L’associazione è sorta nel marzo 2016, per volontà di una coppia di genitori Claudio e Carmela, dopo la perdita della giovane figlia. Al “Trekking Day” oltre i genitori, ha preso parte anche una rappresentanza dell’associazione. 