La giornata dedicata alla conoscenza delle montagne del vibonese e del catanzarese è stata organizzata con successo dal gruppo sportivo mountain bike cittadino

Ha registrato la partecipazione di 150 persone l’ edizione del Trekking day di Cardinale che ha toccato anche diversi centri delle Serre vibonesi. Zaini in spalla e tanto entusiasmo, la giornata di promozione della conoscenza del patrimonio ambientale e paesaggistico montano, si è snodato fra i noccioleti tipici del territorio del comune di Cardinale con un dislivello di 500 metri, fino all’altitudine massima di 1.100 metri, passando per scenari quasi incantati, popolati da castagneti, pini, abeti e faggete.

Un’occasione per stare a contatto con la natura, ammirando la bellezza dei luoghi, immergendosi tra i suoni e i profumi dei boschi, assorti a fotografare o ad osservare i numerosi anfratti del sottobosco, i corsi di acqua e le sorgenti, tra salite e sentieri.

«Mettere in primo piano una nostra grande risorsa, la montagna, e sensibilizzare affinché alcuni luoghi magici non vadano mai perduti». Queste le parole di uno degli organizzatori della manifestazione che ha toccato anche diversi centri del Vibonese e che è partita da piazza Umberto I a Cardinale, dove è stato possibile degustare prodotti tipici locali.

Una finalità che ha conferito maggior valore alla manifestazione è stata infine la collaborazione con l’associazione “Amici di Ambra”, destinando in beneficenza le quote di iscrizione a realtà che in Calabria si occupano di pazienti oncologici.

L’associazione è sorta nel marzo 2016, per volontà di una coppia di genitori Claudio e Carmela, dopo la perdita della giovane figlia. Al “Trekking Day” oltre i genitori, ha preso parte anche una rappresentanza dell’associazione.