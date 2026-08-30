Durante questa settimana la Calabria ha sperimentato l’ondata di caldo più intensa della stagione estiva. Diversi picchi oltre i 40°C sono state registrate in quasi tutta la regione e in particolare nelle aree interne, dove sono state registrate quasi 45°C a Torano Scalo, nel Cosentino.

Tanto caldo ha interessato anche le aree costiere con temperature vicine ai 40°C e alti tassi di umidità, con conseguente aumento della sensazione di calore e disagio corporeo.

Ecco però che nelle prossime ore la situazione cambierà: l’aria calda di origine africana tenderà finalmente ad abbandonare la Calabria apportando una generale diminuzione delle temperature.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, a partire da domani lunedì 31 agosto, sono previste temperature fino ai 18-20°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 31-32°C con picchi fino ai 35-36°C nelle aree più interne della regione.

La diminuzione termica equivale a circa 7-10°C in meno rispetto a questi giorni roventi ma sottolineiamo che questa non è una vera e propria rinfrescata ma un semplice ritorno alla normalità con il termometro più consono al mese di agosto.

Il calo delle temperature riguarderà anche le ore notturne: a differenza dei 30°C registrati durante la nottata e prime ore del mattino, nei prossimi giorni il termometro renderà a raggiungere i 23-24°C. Certo rimarranno ancora in un certo senso elevate ma almeno le temperature roventi delle notti scorse saranno un lontano ricordo.