C’è anche Parghelia – l’unico paese del Vibonese – tra i sette comuni calabresi ai quali è andato il riconoscimento di “Comune Plastic Free”. Un premio voluto dall’organizzazione di volontariato “Plastic Free onlus” per promuovere in tutta Italia politiche di contrasto all’inquinamento derivante dall’uso della plastica. Insieme a Parghelia – in un’apposita cerimonia che si è tenuta a Roma – sono stati premiati anche i comuni calabresi di Paola, Tortora e Diamante, tutti in provincia di Cosenza, Melissa (provincia di Crotone), Montepaone e Sellia Marina, nel Catanzarese. Il Comune di Tortora ha tra l’altro ottenuto il massimo riconoscimento – rappresentato dalle tre tartarughe – assegnato a undici Comuni italiani che si sono particolarmente distinti per i risultati ottenuti sul fronte del rispetto dell’ambiente e della lotta all’inquinamento.

Per Parghelia si tratta del terzo anno consecutivo che il Comune – guidato dal sindaco Antonio Landro – conquista il riconoscimento Plastic Free. “La forza della continuità – fanno sapere dall’amministrazione comunale – poiché ricevere per la terza volta questo prestigioso riconoscimento non è solo un premio, ma la conferma di un percorso concreto. Non si tratta di un evento isolato, ma di una politica ambientale coerente che portiamo avanti con determinazione. Questo successo appartiene a tutta la comunità: ai cittadini, ai commercianti e ai turisti che hanno scelto di proteggere la bellezza del nostro territorio. Andiamo avanti con una certezza: la tutela dell'ambiente è l'unica strada percorribile”.

A livello nazionale sono 141 i Comuni italiani premiati durante la cerimonia della quinta edizione del riconoscimento, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma. Le amministrazioni sono state selezionate per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio.

“Quest’anno registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati, segno di una sensibilità ambientale sempre più diffusa. Basti pensare che nel 2022 erano appena 49, mentre oggi sono 141 – ha affermato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Ma il dato più importante riguarda l’impatto concreto delle nostre azioni: grazie al sostegno delle amministrazioni e all’impegno dei nostri oltre 250mila volontari, siamo riusciti a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Il valore più grande resta proprio l’impegno quotidiano delle comunità locali: ispirare le persone a fare la propria parte è fondamentale, perché piccoli gesti individuali, sommati tra loro, possono generare un cambiamento reale nella tutela dell’ambiente e nella cura dei territori”.