La veloce fase di maltempo ha già abbandonato la Calabria. La perturbazione che ha interessato la giornata di venerdì ha apportato piogge e temporali su tutta la Calabria e in particolar modo lungo il versante tirrenico dove ha causato anche qualche disagio specie nel Cosentino.

Durante il weekend però la situazione si capovolgerà: l’anticiclone delle Azzorre infatti tenderà a prendere il sopravvento su tutto il Mediterraneo apportando bel tempo ovunque. Le giornate di sabato e domenica vedranno dunque condizioni meteorologiche stabili su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche addensamento nuvoloso nelle aree interne e lungo le coste joniche ma saranno nubi innocue e senza rischio di precipitazioni.

Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve rialzo con valori che però si manterranno nelle medie del periodo e con il termometro che non andrà al di sopra dei 25-26°C.