Intense precipitazioni si stanno abbattendo su buona parte della Calabria e non si fermeranno nemmeno domani

Il maltempo non si ferma sul Vibonese, né su tutta la Calabria. Le intense piogge che nelle ultime ore si stanno abbattendo sul territorio provinciale – con diverse strade invase dall’acqua e trasformatesi in “fiumi” – secondo le previsioni continueranno anche nella giornata di domani.



L’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale prevede allerta meteo gialla su tutta la regione, fino alla mezzanotte. Per domani invece sulle zone 1, 2 e 3 (tutta la fascia tirrenica dal Cosentino al Vibonese) l’allerta sarà arancione, mentre nel resto della Calabria si manterrà gialla. La Protezione civile inoltre non esclude temporali che «potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti» e possibili «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

LEGGI ANCHE: Maltempo e danni lungo la costa, il Pd: «La Regione chieda al Governo lo stato di calamità»

Mareggiate, il sindacato balneari: «Stagione a rischio, subito fondi»