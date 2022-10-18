Visibilmente soddisfatto il sindaco Alfredo Barillari: «Siamo stati fra i 350 luoghi da scoprire in tutta Italia e tra le dieci destinazioni regionali di questa iniziativa.»

«Serra San Bruno ancora protagonista grazie alle due bellissime giornate d’autunno organizzate dal Fai (Fondo per l’ambiente italiano). Siamo stati fra i 350 luoghi da scoprire in tutta Italia e tra le dieci destinazioni regionali di questa iniziativa. Tanti visitatori hanno potuto scoprire l’unicità dei nostri luoghi, ricchi di tesori naturalistici, di storia e di cultura. Oltre al museo botanico di Villa Bonitas, ideato e curato dal professore Maurizio Siviglia, sono stati molto apprezzati i tour sul sentiero Frassati con destinazione la Certosa e il suo museo e la visita alle Carbonaie, testimonianza secolare di archeologia industriale. Ancora una volta la sinergia fra enti e istituzioni dimostra che facendo rete si valorizza il patrimonio comune della nostra Calabria. Grazie alla Delegazione Fai Vibo Valentia, al Parco naturale regionale delle Serre, alle Guide delle Serre e alla Pro loco per l’impegno e la grande collaborazione dimostrata». A parlare, con evidente soddisfazione, è il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.