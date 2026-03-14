I prodotti erano privi di tracciabilità, conservati in modalità non idonee e, in diversi casi, già scaduti. Elevate sanzioni per oltre 3.000 euro

Sicurezza alimentare e stradale al setaccio nell’ultima settimana a Vibo Valentia. Un’imponente attività di controllo, programmata dal Comando di Polizia locale, ha visto impegnati in modo sinergico il servizio Sian e il servizio Veterinario dell’Asp di Vibo Valentia, insieme ai settori Annona e Pronto intervento della Polizia locale.

L’operazione, volta a tutelare la salute dei cittadini e il rispetto delle norme del Codice della strada, ha portato a risultati significativi che evidenziano una situazione di diffusa irregolarità in diversi settori.

Il bilancio più pesante arriva dai controlli annonari e igienico-sanitari. All'interno di un rinomato ristorante della zona (il cui nome non è stato fornito dal Comando dei vigili), gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 chilogrammi di prodotti alimentari totalmente privi di tracciabilità, conservati in modalità non idonee e, in diversi casi, risultatati già scaduti, elevando sanzioni per oltre 3.000 euro, il tutto al fine di garantire la qualità della filiera e la salute del consumatore finale.

I controlli stradali

Sul fronte della viabilità, i servizi di pattugliamento hanno prodotto numeri importanti a testimonianza di un presidio costante del territorio: 7 patenti di guida ritirate; controllati oltre 150 veicoli; oltre 400 verbali elevati per violazioni varie al Codice della strada; 3 autoveicoli sequestrati perché circolanti senza la necessaria copertura assicurativa.

“L’attività svolta non è un episodio isolato - spiega la Polizia locale - ma il frutto di una programmazione costante voluta dal Comando. La collaborazione strutturata con i vari settori dell'Asp di Vibo Valentia permette di attuare controlli mirati e multidisciplinari, capaci di intervenire con precisione sulle criticità garantendo standard di sicurezza sempre più elevati per la cittadinanza”.