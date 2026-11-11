Come preannunciato negli scorsi articoli sul centro-Nord Italia si sta per verificare una fase di maltempo localmente intensa. Questo a causa dell’arrivo di un ciclone denominato “Charles” che raggiungerà l’Italia Nord Occidentale capace di apportare maltempo sparso sulle aree Tirreniche.

La coda del ciclone porterà qualche pioggia (non intensa) anche sul sud Italia e sulla nostra regione specie a partire dalla serata di giovedì con piovaschi che interesseranno soprattutto le aree Tirreniche del Cosentino e lametino e con possibili sconfinamenti fin verso le aree più interne. In concomitanza all’arrivo della perturbazione, ecco che aria più mite da Sud risalirà verso la nostra regione apportando, già a partire da mercoledì 11 novembre, un generale aumento delle temperature.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori fino ai 15-16°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro potrà raggiungere valori fino ai 26°C e con picchi anche di 27-28°C nelle aree più interne specie del reggino.

Sottolineiamo che comunque tali situazioni sono molto usuali durante la stagione autunnale proprio perché le perturbazioni sulle regioni del nord richiamano, inevitabilmente, aria mite che fanno schizzare il termometro verso l’alto.