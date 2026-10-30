Come anticipato negli scorsi articoli, a partire dal weekend si andrà incontro a un deciso cambiamento. L'anticiclone attualmente presente in Europa si sposterà verso Nord e lungo il suo bordo orientale affluirà per diversi giorni aria più fredda di estrazione artica che interesserà l'Europa orientale fin sui Balcani con un deciso anticipo di inverno.

Temperatura in calo sulla Calabria: arriva la prima neve

Con molta probabilità però anche la nostra Regione verrà interessata da tutto ciò: a partire dal weekend di Ognissanti assisteremo ad un generale calo delle temperature su tutta la Calabria con il termometro che andrà a mantenersi al di sotto delle medie stagionali. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti si avranno valori di circa 5°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che durante le ore diurne il termometro si dovrebbe attestare intorno ai 15°C su gran parte delle coste e pianure. Molto freddo però si percepirà durante le ore notturne con possibili gelate nelle aree montuose della Sila e del Pollino, mentre nelle aree interne i valori saranno vicini agli 0°C.

L'arrivo di aria fredda da Nordest sarà accompagnata inoltre da un minimo di bassa pressione che causerà locale instabilità su gran parte della Regione ma per i dettagli in merito bisognerà aspettare qualche altro aggiornamento per la giusta direzione che avrà il minimo di bassa pressione; cosa quasi certa è che però si potrebbe avere la prima neve di stagione sulle alture della Sila e del Pollino dove non sono da escludere anche debolissime imbiancate sulle vette.

Per i dettagli però vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.