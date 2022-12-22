L’albero, donato dal parco delle Serre, è stato messo a dimora nello stesso punto in cui oltre dieci anni fa erano state sottratte due querce secolari

«Un momento straordinario, che si è reso possibile innanzitutto grazie alla disponibilità del proprietario del terreno, sin da subito dimostratosi entusiasta dell’iniziativa, e grazie alla disponibilità del commissario regionale del Parco naturale delle Serre, Alfonsino Grillo, che ha colto la nostra proposta immediatamente. Oggi, grazie a loro, a Nao è stata restituita una parte importante del suo cuore pulsante». Queste le parole con cui il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta esprime tutta la sua soddisfazione per la messa a dimora di una nuova quercia nella frazione Nao, nello stesso posto in cui oltre dieci anni fa sono state “sottratte” due querce storiche e secolari. Un gesto che va oltre la semplice piantumazione di un albero, vista l’endemica emergenza ambientale che affligge il territorio provinciale. L’iniziativa, «simbolo di un ritrovato sentimento di comunità», è stata curata nel concreto dalla locale amministrazione comunale e dal parco naturale guidato dal commissario Grillo.



«Quest’ultimo ente – sottolinea in conclusione il sindaco Signoretta – ha voluto far dono alla comunità di Nao di un nuovo albero, dall’età di circa dieci anni, che noi abbiamo provveduto a mettere a dimora esattamente nel punto in cui si trovavano i precedenti alberi secolari (a pochi passi dalla strada Statale 18), alla presenza di tutti i vari componenti dell’amministrazione comunale, delle Forze dell’Ordine, degli operatori del Comune di Ionadi e di quelli in forza al Parco».

