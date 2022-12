A Ionadi concluso il corso di formazione per il corretto uso del defibrillatore

Tutte le organizzazioni del territorio comunale di Ionadi, iscritte alla Consulta delle associazioni, hanno avuto l’opportunità di seguire gratuitamente un corso riconosciuto di Blsd con rilascio di un attestato e l’abilitazione all’uso corretto del defibrillatore, svoltosi nella delegazione municipale dei Vena di Ionadi. Il Basic Life Support with Defibrillation si focalizza dunque su un aspetto specifico, ovvero il corretto uso del defibrillatore nei confronti di soggetti in arresto cardio-respiratorio. La formazione Blsd si distingue innanzitutto per i destinatari a cui è rivolta: personale sanitario oppure operatori laici, per i quali la durata della formazione è rispettivamente di 8 e 5 ore. In entrambi i casi la formazione è soprattutto pratica, e permette di capire come intervenire tempestivamente con il defibrillatore.



«L’obiettivo dell’amministrazione comunale – fa sapere il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta – è quello di avere sul territorio delle associazioni pronte a prevenire e gestire situazioni di malore che dovessero sorgere durante le numerose manifestazioni organizzate durante l’anno. Grazie all’associazione Francesco Pugliesi Onlus e all’Augustus Vibo Valentia per la straordinaria disponibilità dimostrata».

LEGGI ANCHE: Ionadi, all’attenzione dell’amministrazione i giovani e gli anziani

Articoli correlati