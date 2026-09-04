In questi giorni infiltrazioni instabili in quota hanno causato locali temporali pomeridiani. I fenomeni, a causa delle loro correnti, hanno interessato soprattutto le aree montuose di Sila e Pollino con sconfinamenti che hanno raggiunto le aree Joniche. Ecco però che a partire dal weekend tornerà a farsi sentire il caldo.

Torna il caldo localmente intenso

Aria più calda di matrice africana tenderà nuovamente a raggiungere la Calabria apportando un generale aumento delle temperature: non sarà un’ondata come quella rovente trascorsa, ma il termometro raggiungerà comunque localmente i 40°C. In particolare nelle aree interne del Cosentino infatti sono previsti valori fino ai 38-40°C come si consueto con queste configurazioni. Temperature meno elevate invece interesseranno il resto della regione con il termometro che oscillerà tra i 32 e i 34°C sulle coste ma non sono da escludere locali picchi più elevati. L’afa continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori Tirrenici della Regione e in particolare su Cosentino, Vibonese, Reggino e lametino con sensazione di calore notevolmente più accentuato.

Possibile calo delle temperature dal 10 settembre

Attenzione però: è soltanto una tendenza ma dovremmo avere la data della fine di questo caldo asfissiante. A partire dal 10 Settembre un affondo di aria relativamente fresca dovrebbe scivolare sull’Italia e sulla Calabria apportando un netto calo delle temperature e il ritorno delle piogge.

Tuttavia sottolineiamo che la distanza temporale è immensa e dunque nei prossimi giorni avremo nuovi aggiornamenti.