Il termometro tornerà a salire in tutta la regione, con valori fino a 38-40°C nel Cosentino e 32-34°C lungo le coste. Possibile rinfrescata nella seconda decade di settembre, accompagnata dal ritorno delle piogge
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In questi giorni infiltrazioni instabili in quota hanno causato locali temporali pomeridiani. I fenomeni, a causa delle loro correnti, hanno interessato soprattutto le aree montuose di Sila e Pollino con sconfinamenti che hanno raggiunto le aree Joniche. Ecco però che a partire dal weekend tornerà a farsi sentire il caldo.
Torna il caldo localmente intenso
Aria più calda di matrice africana tenderà nuovamente a raggiungere la Calabria apportando un generale aumento delle temperature: non sarà un’ondata come quella rovente trascorsa, ma il termometro raggiungerà comunque localmente i 40°C. In particolare nelle aree interne del Cosentino infatti sono previsti valori fino ai 38-40°C come si consueto con queste configurazioni. Temperature meno elevate invece interesseranno il resto della regione con il termometro che oscillerà tra i 32 e i 34°C sulle coste ma non sono da escludere locali picchi più elevati. L’afa continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori Tirrenici della Regione e in particolare su Cosentino, Vibonese, Reggino e lametino con sensazione di calore notevolmente più accentuato.
Possibile calo delle temperature dal 10 settembre
Attenzione però: è soltanto una tendenza ma dovremmo avere la data della fine di questo caldo asfissiante. A partire dal 10 Settembre un affondo di aria relativamente fresca dovrebbe scivolare sull’Italia e sulla Calabria apportando un netto calo delle temperature e il ritorno delle piogge.
Tuttavia sottolineiamo che la distanza temporale è immensa e dunque nei prossimi giorni avremo nuovi aggiornamenti.