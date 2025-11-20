FOTO E VIDEO | Le immagini che vi proponiamo restituiscono l’incanto di questi luoghi silenziosi e mistici dove il silenzio della natura esalta un inestimabile patrimonio paesaggistico e culturale

Incanta la magia dell’alba alla Certosa di Serra San Bruno, con il sole che sorge dalle cime dei monti e filtra tra i rami degli alberi. Nelle immagini che vi proponiamo, realizzate da Gigi Gej, appassionato naturalista che spesso documenta la bellezza di questi luoghi, si percepisce tutto l’incanto del bosco ancora avvolto in una penombra fresca.

Le foglie autunnali, già aranciate e rosse, riflettono appena la luce che inonda la Certosa quieta, immersa in un’atmosfera fiabesca. Nessun rumore, solo il fruscio leggero degli alberi e il passo morbido dell’alba.

Quando il sole è salito oltre la linea dei monti, non ha interrotto quel silenzio: lo ha soltanto modificato.

La luce ha sfiorato i tetti, gli stagni, i sentieri, restituendo colore a ogni cosa. I boschi, infuocati dall’autunno, hanno iniziato a brillare con toni caldi aumentando un senso mistico di sospensione, una calma piena, autentica. Un equilibrio raro, dove il paesaggio e l’alba dialogano in modo semplice e perfetto.