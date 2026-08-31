Dopo giorni con punte oltre i 40°C, l'aria rovente lascia gradualmente la regione. Da oggi il termometro scende su coste e pianure, mentre tra martedì e giovedì tornano valori più vicini alla norma e qualche temporale pomeridiano sulla Sila

L’aria rovente sta finalmente per lasciare la nostra Regione. Dopo giorni veramente difficili con temperature che hanno raggiunto e superato i 40°C su tutta la Calabria, l’aria molto calda di matrice africana sta piano piano abbandonando il territorio apportando un generale calo delle temperature.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, già dalla giornata di oggi è previsto un calo di almeno 5-7°C: da una temperatura di circa 28-29°C alla quota di 1500m infatti si passerà ad una temperatura di 21-22°C sempre alla medesima quota e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 31-33°C. Tra martedì e giovedì però tali temperature potranno scendere fin verso i 18°C a 1500m con valori al suolo che saranno vicini ai 30°C.

Ovviamente, come detto nell’articolo di ieri, questa non è una vera e propria rinfrescata ma un ritorno ad una temperatura più normale e senza particolari eccessi. Si tornerà a vivere anche durante le ore notturne con valori minimi che si manterranno intorno ai 22-23°C contro i 30°C e oltre raggiunti nei giorni scorsi.

Oltre al calo termico però ci sarà un’altra novità: ad inizio/metà settimana infiltrazioni in quota di aria fresca causeranno locali temporali pomeridiani sui monti specie della Sila, con il ritorno della classica instabilità termoconvettica e dell’allontanamento di tutto il pulviscolo sahariano che avvolge i cieli calabresi da ormai diversi giorni.