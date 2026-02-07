Il treno delle perturbazioni non cenna a fermarsi. Nella giornata di ieri l’ennesima fase di maltempo ha interessato ancora una volta il territorio con piogge che tuttavia si sono mantenute intermittenti e meno intense rispetto all’allerta meteo emanata.

Durante la giornata di sabato però vivremo 2 fasi: la prima sarà caratterizzata da tempo perlopiù variabile su gran parte del territorio nella prima parte di giornata con cieli che si manterranno nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Ecco però che una nuova perturbazione raggiungerà anche il Vibonese nelle ore pomeridiane e serali apportando un nuovo peggioramento ancora una volta lungo le coste ma con precipitazioni che interesseranno anche le aree interne.

Come gli scorsi giorni le piogge saranno interessate da forti raffiche di vento dai quadranti occidentali con possibili valori fino ai 100 km/h e con mari che continueranno a mantenersi agitati lungo tutte coste esposte.

Una nuova breve pausa dai fenomeni è attesa nella giornata di domenica ma già da lunedì sono attese nuove piogge su gran parte del territorio, ma di questo ne riparleremo.