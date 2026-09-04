Il controllo microbiologico restituisce un risultato positivo. Il Comune: «Continueremo a vigilare e monitorare ogni fenomeno per tutelare le acque e il futuro della Costa degli Dei»

Le analisi effettuate sul mare di Zambrone restituiscono un quadro positivo. L’esito del controllo microbiologico condotto sulle acque non ha evidenziato contaminazioni di origine fecale, mentre i parametri esaminati risultano nei limiti previsti dalla normativa.

Un responso che l’amministrazione comunale accoglie con soddisfazione, anche alla luce del lavoro portato avanti negli anni per garantire la qualità delle acque e la tutela dell’ambiente. «È un dato che va accolto con soddisfazione», si sottolinea nella nota, evidenziando come il risultato sia legato a un’attività che ha coinvolto il Comune e le diverse istituzioni e articolazioni dello Stato, attraverso controlli, investimenti, interventi e un monitoraggio costante.

La qualità del mare assume un peso particolare in un territorio come quello di Zambrone, inserito nella Costa degli Dei, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa e costante delle presenze turistiche. Proprio per questo, la qualità ambientale rappresenta un elemento centrale anche sotto il profilo dello sviluppo economico legato all'accoglienza.

«I risultati conseguiti rappresentano un elemento importante per Zambrone e per l’intera Costa degli Dei», si legge nella nota, dove viene rimarcato il legame tra qualità ambientale, condizioni delle acque e sviluppo turistico. Un patrimonio che, secondo l’amministrazione, deve essere preservato e tutelato nel tempo.

Il Comune assicura quindi che l'attività di controllo proseguirà anche nei prossimi mesi. «L’Amministrazione comunale –viene ribadito – continuerà a vigilare e a monitorare ogni fenomeno che possa interessare la tutela ambientale e la qualità delle acque marine, con determinazione e senza risparmio di energie»

Una linea che guarda non soltanto alla stagione turistica in corso, ma alla salvaguardia complessiva del territorio: «La tutela del mare non è soltanto un dovere istituzionale: è una responsabilità verso la comunità, verso chi sceglie Zambrone per le proprie vacanze e, soprattutto, verso il futuro del nostro territorio».