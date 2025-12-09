L'arrivo di un vasto promontorio nord africano ha aperto una fase dominata dalla stabilità atmosferica e da temperature che si manterranno al di sopra dei valori tipici di dicembre.

Nel corso di questa settimana saremo interessati da una massa d’aria che, alla quota standard di 1500 metri di quota, avrà una temperatura fino a 8°C oltre alla media stagionale su tutta la Calabria: in queste situazioni le aree montuose risentiranno maggiormente degli effetti dell’anomala circolazione atmosferica con lo zero termico che si porterà oltre i 3000m.

Al suolo e in pianura invece l'anomalia termica sarà complessivamente di circa 3-4°C con temperature che raggiungeranno valori fino ai 16-18°C.

Ecco però che anticiclone è sinonimo anche di inversione termica: durante le ore notturne e prime ore del mattino infatti le temperature minime saranno relativamente basse a causa dell’irraggiamento notturno. I valori dunque oscilleranno intorno ai 6-10°C lungo le coste ma con possibili gelate nelle aree interne e montuose specie di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.

Il tutto sarà accompagnato da giornate prettamente stabili su tutta la regione con cieli che si manterranno soleggiati o al più poco nuvolosi.