A darne notizia l’amministrazione comunale. Il sindaco Giuseppe Marasco: «Interventi molto attesi dai cittadini»

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, ha comunicato che sono stati consegnati i lavori del quarto lotto del finanziamento di 2.500.000 euro ottenuto dall’ente per la messa in sicurezza del territorio comunale di Nicotera. Tre gli interventi previsti. Nella frazione Badia, nel centro storico, saranno realizzati dei lavori per la raccolta delle acque bianche e la pavimentazione in pietra dell’asse viario. A Nicotera centro, in via Pozzo, sarà realizzata una nuova condotta per la raccolta delle acque meteoriche. Sempre a Nicotera centro, infine, nella strada provinciale, come richiesto da molti cittadini nicoteresi, sarà realizzata l’illuminazione pubblica, nel tratto che va dalla rotatoria fino alla Chiesa della Madonna della Scala.



«Sono tutti interventi molto attesi dai cittadini – dichiara il primo cittadino nicoterese – che andranno a migliorare la vivibilità delle aree interessate. Con il primo, si interviene infatti sulla parte più bella e antica del nucleo urbano della piccola frazione di Badia. Il secondo invece viene fatto con l’intento di risolvere un annoso problema relativo alla raccolta delle acque meteoriche. Con il terzo infine, viene finalmente illuminato un tratto di strada molto importante e molto trafficato, il che comporterà un miglioramento della sicurezza del traffico veicolare. Ancora una volta – conclude Marasco – si passa dalle parole e dalle promesse ai fatti concreti». L’annuncio del sindaco segue inoltre di pochi giorni, l’inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Duomo e della via prospiciente l’affaccio del Castello.

