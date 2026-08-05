L'impegno dei volontari nella tutela delle tartarughe Caretta caretta riceve il riconoscimento dell'amministrazione comunale di Parghelia. Con un messaggio pubblicato sui social, il Comune ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine al Circolo Legambiente di Ricadi e ai volontari impegnati nel monitoraggio e nella protezione dei nidi presenti lungo il litorale, sottolineando l'importanza di un'attività fondamentale per la salvaguardia dell'ecosistema marino.

«Un grazie di cuore al Circolo Legambiente di Ricadi, al suo presidente Franco Saragó, al figlio Domenico e a tutti i volontari per la straordinaria opera di tutela delle tartarughe Caretta caretta», scrive l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Landro.

«In questi giorni e durante queste lunghe notti – prosegue il Comune – i volontari stanno svolgendo un lavoro eccezionale di monitoraggio e assistenza ai nidi della nostra costa, uno dei quali è custodito proprio sulle spiagge di Parghelia».

Per l'amministrazione comunale, «vigilare senza sosta per garantire che la nascita di queste nuove vite avvenga in totale sicurezza è un gesto di profonda dedizione, amore per la natura e rispetto per il nostro ecosistema marino».

Infine, il ringraziamento rivolto a tutti i volontari: «A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Parghelia desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti i volontari coinvolti. Il vostro impegno incessante rappresenta un esempio prezioso di tutela del territorio e un motivo di orgoglio per tutta la nostra costa».