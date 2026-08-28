Nuovo e ulteriore aumento delle temperature, picchi di 45 gradi nel Cosentino. Ecco la nostra mappa delle allerte, zona per zona
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L’ondata di calore raggiungerà il suo picco nella giornata di oggi. Aria molto calda di matrice africana verrà trasportata ancora una volta verso la Calabria apportando un nuovo e ulteriore aumento delle temperature: secondo le ultime analisi sono previste punte fino ai 38-40°C lungo tutte le coste specie joniche ma attenzione nelle aree interne dove si potranno registrare valori oltre i 40°C ovunque e picchi fino addirittura i 43-45°C nel Cosentino.
Tanto caldo anche lungo le aree tirreniche con sensazione di calore accentuata a causa degli elevati tassi di umidità. Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque.
Ecco la nostra mappa:
Disposizioni e Raccomandazioni
- Tutela dei Lavoratori: Nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00
- Orari a rischio: Evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).
- Abbigliamento: Indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.
- Protezione solare: Applica sempre una crema solare ad alta protezione per prevenire scottature.