Per la quinta edizione di “Insieme a te per l’ambiente” sono stati donati al Comune alcuni alberi di leccio, mentre cittadini e studenti dell’Istituto Vespucci-Murmura con gli operai della ditta Muraca hanno ripulito l’area del PalaMaiata

Una città più pulita e più verde grazie all’impegno congiunto di McDonald’s, cittadini e studenti, e dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia. È il risultato della nuova tappa di “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa nazionale di McDonald’s dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici, che si è tenuta mercoledì a Vibo Valentia ed è stata realizzata con la fondamentale partecipazione del Comune che ha offerto il proprio patrocinio. Un patrocinio che si è concretizzato anche con l’ausilio della ditta Muraca, che ha messo a disposizione uomini e mezzi per la perfetta riuscita della manifestazione. Durante la mattinata, l’area del PalaMaiata ha preso nuova vita grazie all’impegno di volontari, dipendenti McDonald’s e studenti del complesso scolastico “A. Vespucci – Murmura”, guidati dal dirigente scolastico Tiziana Furlano, si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato fianco a fianco raccogliendo i rifiuti, pulendo e rigenerando una delle aree più vissute della città.

La tappa vibonese è stata arricchita anche di un altro gesto speciale a favore dell’ambiente: la donazione, da parte di McDonald’s, di alcuni alberi di leccio al Comune, nell’ambito del progetto promosso dall’assessorato all’Ambiente, dal titolo “Dona e adotta un albero per la tua città”. Gli alberi, alti oltre 2,5 metri e di età superiore ai cinque anni, sono stati piantati nel Parco delle Rimembranze. A questa prima donazione di alberi ne seguiranno altre con l’obiettivo di rendere la città più verde e accogliente. «Abbiamo accolto con grande favore la proposta della direzione di McDonald’s Vibo Valentia, come avvenuto in passato con altre valenti realtà sociali del territorio. Il mio assessorato si è sempre posto l’obiettivo di propiziare e realizzare momenti di confronto e collaborazione con associazioni, cittadini e altri enti, nonché con tutte quelle realtà, pubbliche e private, che dimostrano concretamente di avere a cuore il benessere dell’ambiente e, in definitiva, della nostra città», ha dichiarato attraverso un comunicato stampa l’assessore all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, Marco Miceli.

«Ogni albero piantato rappresenta un piccolo grande impegno per il futuro. Insieme ai ragazzi e ai cittadini di Vibo Valentia, vogliamo far crescere qualcosa di più di un’area verde nella nostra città: la consapevolezza che prendersi cura dell’ambiente è un impegno di tutti, anche dei più giovani, che speriamo parteciperanno a questa giornata con entusiasmo», ha poi affermato Sergio Scidà, licenziatario del ristorante McDonald’s di Vibo Valentia.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione no profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.

Le giornate “Insieme a te per l'ambiente" si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne. L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.