Transito vietato a veicoli e pedoni nel tratto vicino la pineta. Istituito un doppio senso di circolazione

Divieto di transito pedonale e veicolare per il tratto del lungomare di Joppolo in località “Pineta”. Istituito, quindi, un doppio senso di circolazione nel tratto di strada di località Policari sotto la pineta del lungomare e abolito così – almeno temporaneamente e sino a revoca dell’ordinanza – il senso unico di circolazione. Il tratto di strada è stato chiuso con dissuasori stabili e l’ufficio tecnico comunale dovrà predisporre anche la relativa segnaletica stradale. La chiusura del tratto del lungomare – stando all’ordinanza del sindaco Giuseppe Dato – si è resa necessaria poiché la situazione si è ulteriormente aggravata venerdì con il cedimento strutturale della sede stradale con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. Il lungomare di Joppolo – uno dei più belli e il più lungo della costa vibonese – necessita da anni di seri interventi strutturali, atteso che quelli eseguiti in passato sono stati realizzati male e in alcuni tratti hanno anche deturpato la bellezza originaria dei luoghi. Vedremo ora in che tempi tale tratto di lungomare chiuso verrà restituito alla collettività.