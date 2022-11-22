La competizione rientra fra le iniziative pensate per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Successo a Tropea per la passeggiata green. L’iniziativa rientra nell’evento Walk for earth”, nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. I partecipanti, sacchetti alla mano, hanno effettuato una camminata lungo il perimetro cittadino riuscendo a raccogliere diversi chili di spazzatura sparsa tra le vie e aree verdi della Perla del Tirreno. Nonostante le cattive condizioni meteo, i partecipanti non si sono lasciati scoraggiare. [Continua in basso]

La gara a Tropea

Circa 70 i chili di rifiuti raccolti durante la passeggiata. Il vincitore di questa seconda edizione è stato Domenico Zangone che è riuscito a recuperare e togliere dalla strada 14 chili di rifiuti. Al secondo posto Marco Furchì con 12,5 chili di spazzatura raccolta. Medaglia di bronzo per Federico La Torre con 11 chili e che, per soli 500 grammi, ha superato l’agguerrito Pino Schirripa. In palio vi erano tre premi: smart tv da 43 pollici, una friggitrice ad aria e un grill elettrico.

Da ricordare che Tropea ospita con frequenza giornate dedicate alla tutela dell’ambiente, soprattutto con la collaborazione delle associazioni e del mondo della scuola. Piccoli gesti per contribuire a sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere in salute il paese, il mare e le sue zone verdi.

