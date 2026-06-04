L’evento è stato organizzato dall’assessorato all’Ambiente e dal Settore Ambiente del Comune e coinvolgerà cittadini di tutte le età, a partire dagli alunni della scuola primaria

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, venerdì 5 giugno il Comune di Pizzo promuove una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale, alla tutela del territorio e alla partecipazione attiva della comunità. L’evento, organizzato dall’assessorato all’Ambiente e dal Settore Ambiente, coinvolgerà cittadini di tutte le età attraverso attività educative, incontri e momenti di condivisione, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

La giornata si articolerà in due momenti principali: nel corso della mattinata, alla Marinella, gli alunni della scuola primaria saranno protagonisti di attività educative e laboratori dedicati alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente, in un percorso pensato per avvicinare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità e della cittadinanza attiva.

Nel pomeriggio, le iniziative si sposteranno nella Villa Comunale che, per l’occasione, tornerà ad essere parzialmente fruibile e accoglierà stand espositivi, laboratori, attività interattive e momenti di confronto aperti a tutta la cittadinanza. Un’opportunità per vivere e riscoprire uno degli spazi pubblici più significativi della città come luogo di incontro, crescita e condivisione.

L’iniziativa sarà realizzata con il prezioso contributo delle associazioni e degli enti aderenti: Retake Pizzo, Wwf, Ente Parchi Marini Calabria, Azienda Calabra Maceri, UNICEF, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e Protezione Civile Pizzo, che collaboreranno alla realizzazione delle diverse attività in programma, contribuendo a costruire una rete di sensibilizzazione e impegno concreto per il territorio.

«La Giornata mondiale dell’Ambiente rappresenta un momento importante per sensibilizzare la comunità, in particolare le nuove generazioni, sul valore della tutela del nostro patrimonio naturale. Attraverso queste iniziative vogliamo promuovere una cultura della sostenibilità che parta dai comportamenti quotidiani e si traduca in un impegno condiviso per il bene comune. La partecipazione delle associazioni, delle scuole e dei cittadini è fondamentale per costruire una comunità sempre più attenta e responsabile verso l’ambiente», dichiara l’assessore all’Ambiente, Gioacchino Puglisi.

Obiettivo della giornata, riflettere insieme sulle sfide ambientali del nostro tempo e promuovere comportamenti responsabili capaci di contribuire alla costruzione di una comunità sempre più attenta alla tutela del patrimonio naturale e degli spazi comuni. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a «partecipare numerosa a questa giornata di sensibilizzazione, confronto e impegno condiviso per il futuro del territorio».