L’iniziativa punta a riqualificare una delle aree costiere più caratteristiche. Il referente Greco: «Le spiagge sono nostre ed è nostro dovere morale proteggerle»

Prendersi cura del proprio territorio, partendo dal presupposto che i beni pubblici appartengono a tutta la comunità. Con questo spirito nasce la prima uscita ufficiale dei volontari di Retake, prevista per sabato 23 maggio alle ore 08:30 al Lido Daiquiri a Pizzo (situato subito dopo l'Istituto Nautico).

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pizzo, che fornirà sul posto i guanti e le buste necessari per la raccolta dei rifiuti. L'iniziativa – spiegano i volontari - punta a riqualificare una delle aree costiere più caratteristiche della zona, unendo le forze dei cittadini in un'azione concreta di volontariato ambientale.

«Le spiagge sono nostre ed è nostro dovere morale proteggerle» spiega Gregorio Greco, referente Retake per la città di Vibo Valentia. «Invitiamo calorosamente tutti i cittadini, le famiglie e i giovani a partecipare a questa giornata. Non si tratta solo di pulire, ma di lanciare un messaggio forte: il territorio è la nostra casa e dobbiamo prendercene cura insieme».

Per ragioni di sicurezza e per garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, l'unica condizione obbligatoria per partecipare è registrarsi preventivamente tramite l'applicazione Retake al link ufficiale. L'appuntamento è aperto a chiunque voglia rimboccarsi le maniche, armato esclusivamente di entusiasmo e amore per il proprio mare.