VIDEO | La stella parzialmente coperto dalla Luna è tramontata sul mare prima della conclusione del fenomeno. Le suggestive immagini sono state riprese con un iPhone da Chiara De Girolamo

Uno spettacolo durato pochi minuti, prima che il Sole scomparisse dietro l’orizzonte del Tirreno. Anche dalla spiaggia di Pizzo questa sera, mercoledì 12 agosto, è stato possibile osservare l’eclissi solare che ha tenuto con il naso all’insù milioni di persone in Europa.

A raccontare da una prospettiva tutta vibonese il fenomeno è un suggestivo video in timelapse realizzato con un iPhone da Chiara De Girolamo. Le immagini mostrano il Sole ormai basso sul mare mentre la Luna comincia a coprirne una parte: tutto intorno i colori del tramonto, con il cielo acceso dalle tonalità rosse e arancioni e alcune nuvole a incorniciare il disco solare.

L’eclissi vista dalla spiaggia di Pizzo

Quella osservabile dalla Calabria è stata soltanto una eclissi parziale. La fascia di totalità ha infatti attraversato altre aree del pianeta, tra cui Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall’Italia il passaggio della Luna davanti al Sole è risultato visibile in misura diversa a seconda della posizione geografica.

A Pizzo il fenomeno ha avuto una caratteristica particolare: è arrivato quando il Sole era già molto basso sull’orizzonte occidentale. Nel timelapse di Chiara De Girolamo si vede così il disco luminoso scendere rapidamente verso il mare mentre il suo profilo appare già modificato dal passaggio della Luna.

Il tramonto, però, ha anticipato la conclusione dell’eclissi per chi osservava dalla costa. Il Sole è infatti scomparso dietro l’orizzonte mentre il fenomeno astronomico era ancora in corso: dalla spiaggia di Pizzo non era quindi possibile assistere alle fasi successive, che sono proseguite quando Sole e Luna erano ormai sotto la linea dell’orizzonte. È proprio una delle peculiarità dell’eclissi del 12 agosto, che in diverse zone dell’Europa occidentale e meridionale ha accompagnato il tramonto.

Questo non ha però tolto fascino alle immagini. Anzi, il Sole parzialmente eclissato che scende sul Tirreno, tra mare, nuvole e colori del crepuscolo, ha regalato dalla costa di Pizzo una sequenza particolarmente suggestiva, condensata in pochi secondi dal timelapse.