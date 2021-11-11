Una giornata all'insegna dell'educazione ambientale per i bambini della scuola primaria. Presente anche il sindaco Domenico Petrolo

L’iniziativa “Puliamo il mondo” approda a Rombiolo, grazie ai circoli Legambiente Ricadi e Vibo Valentia, unitamente al Comune. Protagonisti della giornata ambientalista sono stati i bambini della scuola primaria e in particolare le quinte classi.

Un primo momento è stato dedicato all’educazione ambientale. Ad accogliere i ragazzi, il professore Domenico De Vita, in rappresentanza dell’Istituto comprensivo, il sindaco Domenico Petrolo, i referenti di Legambiente, Franco Saragò, Antonella Pupo e Osvaldo Giofrè, i quali, nelle loro relazioni introduttive, si sono soffermati sul ciclo dei rifiuti e sulle azioni virtuose finalizzate alla loro riduzione e valorizzazione. [Continua in basso]

La lezione di educazione ambientale è stata tenuta – dopo i saluti introduttivi – da Catia Viscomi, del circolo di Ricadi. Inquinamento ambientale, tutela della biodiversità, valorizzazione e riutilizzo dei rifiuti e raccolta differenziata sono stati gli argomenti principali che hanno caratterizzato la parte educativa che si è conclusa con il coinvolgimento degli studenti in un gioco interattivo a tema.

La seconda parte della giornata ha visto la scolaresca, accompagnata dai propri insegnanti, impegnata nella raccolta dei rifiuti abbandonati nelle immediate vicinanze della scuola. Una raccolta simbolica ma dall’alto valore educativo, effettuata in modo rigidamente differenziato. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte anche gli assessori comunali Cinzia Lo Bianco e Davide De Rito e il consigliere comunale, nonché presidente del Consiglio d’istituto Antonio Marasco, si è conclusa con la raccolta di numerosi sacchi di spazzatura ma, soprattutto, con la consapevolezza che rispettare l’ambiente sia una priorità non più derogabile. Educare le nuove generazioni alla custodia e al rispetto dell’ambiente è infatti l’obiettivo primario dell’associazione ambientalista. Un obiettivo condiviso dal Comune e dalla scuola che hanno promosso la partecipazione dei ragazzi.