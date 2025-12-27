I promotori: «Si vuole trasmettere agli studenti i valori e l’importanza del volontariato ma con finalità prettamente educative e di sensibilizzazione ambientale». Durante le attività promosse dal Circolo di Ricadi, rinvenuta una carcassa di tartaruga Caretta caretta impigliata e soffocata da corde e da una rete da pesca

Giornata coinvolgente quella vissuta alla Marina dell’Isola di Tropea dagli studenti di tutti gli indirizzi dell’Istituto d’Istruzione superiore “Galluppi” che hanno partecipato all’attività di volontariato ambientale denominata “Puliamo il Parco marino” promossa dal Circolo Legambiente Ricadi. L’iniziativa collocata nell’ambito della campagna nazionale Puliamo il Mondo di Legambiente ha registrato la compartecipazione dell’Ente parchi marini regionale, del Comune di Tropea e dell’Istituto scolastico che, da anni, ha avviato una collaborazione duratura e fruttuosa con l’associazione ambientalista.

Un’attività che conclude la prima parte dell’anno scolastico e che è diventata un appuntamento fisso che precede le vacanze natalizie. Una giornata di cittadinanza attiva – si legge in una nota Legambiente - che vuole trasmettere ai giovani studenti i valori e l’importanza del volontariato ma con finalità prettamente educative e di sensibilizzazione ambientale per diffondere il rispetto per l’ambiente. L’attività facente parte di un protocollo d’intesa stilato tra l’Ente Parchi Marini della Calabria e il Circolo Legambiente Ricadi interessa le Zsc marine del Parco regionale Costa degli Dei (Vibo), denominate “Fondali di Pizzo”, “Fondali di S. Irene- Capo Cozzo”, “Fondali di Capo Vaticano” ha, appunto, tra gli obiettivi principali attività di educazione ambientale e sensibilizzazione rivolte alle scuole e ai cittadini e attività di pulizia delle aree comprese all’interno del perimetro del Parco. Altro obiettivo che si sono posti gli organizzatori è stato quello di diffondere la conoscenza dei Parchi marini regionali e delle aree sottoposte a tutela ambientale al fine di far acquisire ai residenti e ai fruitori un maggiore rispetto per le aree d’interesse.

La prima parte dell’iniziativa – prosegue il comunicato - ha avuto una finalità prevalentemente didattica ed ha registrato, tra gli altri, gli interventi del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, del presidente del Circolo Legambiente Ricadi Franco Saragò e di Antonino Mancuso in rappresentanza dell’Ente Parchi Marini. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Cutuli per un evento che ha definito di alto valore formativo, realizzato grazie alla sinergia tra la Scuola, il Circolo Legambiente Ricadi e le istituzioni locali. La partecipazione dell’Ente parchi marini all’iniziativa testimonia la necessità di dedicare una sempre maggiore attenzione al nostro mare che rappresenta una risorsa fondamentale per le comunità locali.

In conclusione, lo stesso nel formulare gli auguri di buone feste ha ringraziato i docenti e gli studenti che con la loro partecipazione hanno reso possibile le attività della giornata e i volontari dell’associazione “Presepe Annunziata” e i proprietari del Ristorante Mare Grande che, unitamente ai docenti e agli alunni dell’Istituto Alberghiero, hanno preparato la tradizionale zeppolata.

Il presidente del Circolo Legambiente Ricadi Franco Saragò nell’evidenziare l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, istituzioni educative, associazioni e cittadini si è soffermato sulle condizioni dei fondali e della costa e sulla necessità di porre in essere azioni concrete a tutela della biodiversità marina invitando i ragazzi ad improntare le proprie azioni quotidiane a comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente. Antonino Mancuso si è soffermato sul ruolo svolto dall’Ente Parchi Marini, dalle attività messe in campo a tutela del mare e sulla funzione delle Zone a Protezione Speciale.

Conclusa la prima parte gli studenti, accompagnati dagli insegnanti e dai volontari, hanno contribuito concretamente alla pulizia dell’arenile. Un’attività di raccolta che – si legge ancora nella nota – si è rivelata molto fruttuosa anche in considerazione della quantità di rifiuti rimossi. A conclusione delle attività, anche in questo caso, è stata quantificata e censita la tipologia di rifiuti, composta prevalentemente da plastica ma anche da mozziconi di sigarette, vetro e micro plastiche. Durante le operazioni di pulizia è stata rinvenuta su una delle spiagge una carcassa di tartaruga della specie Caretta caretta impigliata e soffocata da corde e da una rete da pesca. Un evento che ha destato molto sconcerto tra i presenti e ha rimarcato la necessità di adottare comportamenti virtuosi e responsabili a tutela della biodiversità e del mare. Tutelare il mare e la sua biodiversità e contrastare minacce come l’inquinamento è essenziale anche per garantire i benefici che essi offrono all’umanità.

La mattinata si è conclusa, come di consueto, con la tradizionale zeppolata e con lo scambio degli auguri per le festività natalizie in attesa di altre iniziative che verranno svolte nel corso dell’anno scolastico.