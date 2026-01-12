Per l’esponente della Giunta Romeo è merito dei cittadini e della sinergia tra il settore Ambiente e gli operatori. Rispetto allo scorso anno registrata anche una significativa riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti

«È un bilancio estremamente positivo quello del primo anno completo di raccolta della frazione indifferenziata a cadenza quindicinale, misura introdotta con il nuovo Capitolato speciale d’appalto voluto dalla precedente amministrazione. I dati forniti dalla ditta Muraca e dai formulari ufficiali relativi alla gestione dei rifiuti certificano l’efficacia del sistema comunale», è quanto si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia.

Nel corso del 2025, la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 79,17%, un dato ben superiore alla media regionale (54,4%) e nazionale (66,6%). In cinque mesi dell’anno - tra cui i critici luglio, agosto e dicembre - si è addirittura sfiorato l’81%, con picchi dell’80,91% a luglio, 80,57% ad agosto e 80,76% a dicembre.

«Si tratta di un risultato straordinario - dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Miceli - che testimonia il grande senso civico dei cittadini vibonesi, capaci di mantenere comportamenti virtuosi anche nei periodi festivi; e testimonia anche la professionalità degli operatori della ditta Muraca, che hanno garantito il servizio con continuità e dedizione, anche in condizioni meteorologiche estremamente difficili. Per questo voglio ringraziare tutti gli operatori e il responsabile del servizio Rino Farfaglia, così come voglio ringraziare gli uffici comunali, ed in particolare la dirigente Lorena Callisti, il direttore esecutivo Franco Russo, gli ingegneri Alfredo Santini e Giuseppe Crispino, che in sinergia con la ditta contribuiscono ogni giorno al decoro e alla pulizia della nostra città».

Oltre all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, si registra anche una significativa riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti: nel 2025 sono state raccolte 13.825,113 tonnellate (pari a 438,15 kg pro capite), contro le 14.302,525 tonnellate del 2024 (453,29 kg pro capite). Una diminuzione di 477,412 tonnellate e 15,13 kg pro capite, che conferma una maggiore attenzione alla riduzione dei rifiuti alla fonte. «Un’ulteriore dimostrazione - conclude Miceli - dell’ottima efficienza del sistema di gestione dei rifiuti e dell’opera di sensibilizzazione che quotidianamente portiamo avanti».