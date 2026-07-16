VIDEO - Un’ordinanza del sindaco Locane invita al rigoroso rispetto degli orari e dei giorni previsti dalla raccolta “porta a porta” mentre telecamere e foto-trappole provano a braccare chi abbandona rifiuti in strada. Intanto amministratori e volontari effettuano una raccolta straordinaria di spazzatura lungo la provinciale

L’azione di tutela ambientale intrapresa dal Comune di Ricadi entra nella sua fase operativa più rigorosa. Se da una parte l’amministrazione ha chiamato a raccolta i cittadini, stamane di buon ora, per una raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale, dall’altra ha definito le conseguenze per chi non rispetta le regole sul conferimento dei rifiuti. L’ordinanza n. 21 del 14 luglio 2026 dispone il rigoroso rispetto degli orari e delle modalità di conferimento dei rifiuti e le relative sanzioni per i trasgressori.

Nell’atto firmato dal sindaco Domenico Locane, si chiarisce che, per garantire l'efficacia del servizio "porta a porta", la Polizia locale avrà la facoltà di ispezionare sacchi e contenitori non conformi per identificare e sanzionare i trasgressori. Le sanzioni previste sono pesanti e differenziate in base alla gravità e alla tipologia di utenza.

In caso di strutture ricettive e utenze non domestiche: per l'errato conferimento o l'abbandono del sacco, la multa va da un minimo di 75 euro a un massimo di 500 euro per ogni singolo pezzo. Il pagamento in misura ridotta è fissato a 150 euro.

Per le utenze domestiche, in caso di errato conferimento, di utilizzo di sacchi non conformi o non ispezionabili (come i sacchi neri, espressamente vietati) si prevedono sanzioni che vanno da 50 euro a 500 euro (100 euro in misura ridotta). Per l’esposizione di mastelli o sacchi in giornate o orari diversi da quelli stabiliti (ovvero prima delle 22 della sera precedente) si rischia una multa che va da 30 euro a 500 euro.

L'ordinanza introduce obblighi precisi per tutti i cittadini. Oltre al divieto assoluto di abbandono su suolo pubblico, è fatto obbligo di ritirare tempestivamente i contenitori vuoti dal suolo pubblico dopo lo svuotamento.

Per le utenze domestiche, il calendario di conferimento prevede: lunedì, mercoledì e sabato: organico; martedì e venerdì: carta e plastica; mercoledì: vetro; giovedì: indifferenziata; domenica: nessun servizio, divieto assoluto di esposizione.

La Giornata ecologica e la “guerra” agli incivili

Come detto, i volontari si sono dati appuntamento alle prime luci dell’alba. Circa una dozzina hanno risposto all’appello dell’Amministrazione comunale che, con il supporto dell’impresa appaltatrice e di aziende private, ha lanciato la raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati. Alle fine i cassoni di due camioncini si sono riempiti di spazzatura prelevata dal ciglio stradale, lungo circa 5 chilometri di tracciato, tra il comune capoluogo e le sue frazioni. Nel centro a più alte presenze turistiche della regione, l’imperativo è quello di restituire decoro e un’immagine positiva ai tanti che scelgono le incantevoli spiagge di Capo Vaticano.

«Si tratta di un'iniziativa che come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto e che è stata supportata da attività private, in particolar modo dal Villaggio Stromboli, da Acqua degli Dei e dalla nostra ditta Eco Shark - riferisce Domenico Tomaselli, assessore con delega all’ambiente -. Cerchiamo di perfezionare quelle che sono le attività già in essere che da fin da subito questa amministrazione ha messo in campo sulla fronte della pulizia e del decoro urbano. Partendo dalle spiagge, dalle strade, dallo sfalcio dell'erba: stiamo cercando di dare una bella immagine del nostro territorio».

L’assessore, quindi, ribadisce quello che a tutti gli effetti è un indirizzo politico della nuova amministrazione: «Ricadi fa una scelta di campo ben precisa, siamo un comune che ha fatto dell'ospitalità un marchio di fabbrica, ma non vogliamo ospiti sporcaccioni. Chiediamo l'aiuto e la collaborazione di tutti per mantenere questo magnifico angolo di territorio ordinato e pulito».

Telecamere e sanzioni per scongiurare l’abbandono indiscriminato

Gli incivili sono avvisati. «Ci stiamo impegnando con attività coordinate insieme alla Polizia Locale - spiega Tomaselli -, e abbiamo fatto degli investimenti importanti in telecamere e foto-trappole, per cercare di stanare gli incivili. Non vogliamo essere persecutori a tutti i costi, però laddove si continua a perpetrare l'illecito, a quel punto bisogna intervenire come prevede la normativa e dunque fare le sanzioni. Speriamo di non doverne elevare troppe quest’anno, noi vogliamo semplicemente un territorio ordinato e pulito e chiediamo ancora una volta la collaborazione di tutti, residenti e visitatori».