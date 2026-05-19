Giunge a conclusione il progetto di educazione ambientale sostenuto dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia e realizzato nella scuola primaria “Don Milani” di Vena Superiore, facente parte del I Circolo Garibaldi-Buccarelli, un percorso che nelle ultime settimane ha coinvolto gli alunni della classe IV in attività dedicate al riciclo, al riuso e alla corretta gestione dei rifiuti, con una giornata finale alla quale hanno partecipato anche i consiglieri comunali Anna Coloca e Leoluca De Vita.

Il progetto “Riciclo con Plastik”, sviluppato in collaborazione con la responsabile di plesso Maria Brindisi, con la Muraca srl e con l’educatrice ambientale Fatima Vaccalluzzo, ha permesso ai bambini di sperimentare in prima persona come creatività e sostenibilità possano trasformarsi in azioni concrete: dagli oggetti realizzati con materiali di recupero fino alla costruzione, grazie al prezioso supporto di Fortunato Marturano, del supereroe “Plastik”, un grande contenitore per la raccolta della plastica installato nel cortile della scuola.

La giornata ecologica

A coronamento del percorso, gli alunni saranno protagonisti di una giornata ecologica sulla spiaggia del lungomare Vespucci a Vibo Marina, martedì 19 maggio a partire dalle ore 15:00, un momento di cittadinanza attiva che permetterà loro di mettere in pratica quanto appreso e contribuire alla tutela di uno degli spazi più significativi della comunità. Si tratta di un progetto ideato e realizzato da Legambiente in collaborazione con l’Ente Parchi marini, e col sostegno di Muraca srl.

Educazione ambientale

«Questo progetto - dichiara Marco Miceli, assessore all’Ambiente - ha dimostrato quanto sia fondamentale investire sull’educazione ambientale. I bambini hanno partecipato con entusiasmo, hanno imparato, hanno creato e soprattutto hanno capito che ogni gesto può fare la differenza. Sono loro i primi ambasciatori di buone pratiche e vedere la loro crescita in termini di consapevolezza è il risultato più importante. La giornata ecologica a Vibo Marina sarà il modo migliore per chiudere un percorso che ha unito scuola, famiglie e istituzioni».

Soddisfatto anche Franco Saragò, del circolo Legambiente di Ricadi: «Constatiamo con grande soddisfazione che i ragazzi sono ormai attentissimi alle tematiche ambientali. Non solo ascoltano: sono loro stessi a proporre idee, soluzioni, spunti. Questo significa che il seme della sostenibilità è stato piantato e sta già dando frutti. La loro partecipazione attiva è un segnale incoraggiante per il futuro del territorio».

Per la responsabile di plesso Maria Brindisi, intervenuta anche a nome della dirigente Domenica Cacciatore, «la scuola è da sempre attenta ai temi della sensibilizzazione e dell’educazione civica. Essere nuovamente protagonisti di un progetto così significativo è motivo di orgoglio. I bambini hanno risposto con entusiasmo, creatività e senso di responsabilità: qualità che rappresentano il vero valore aggiunto di iniziative come questa».

Appuntamento a martedì pomeriggio, sul lungomare Vespucci, per una nuova giornata all’insegna del rispetto dell’ambiente.