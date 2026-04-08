A Nicotera l’attenzione sulla gestione dei rifiuti torna al centro dell’azione amministrativa. «Da alcune settimane è attiva una task force composta da personale della Polizia municipale, della ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del personale dell’Utc», spiega il sindaco Giuseppe Marasco. Un’iniziativa nata «con lo scopo di monitorare la qualità del conferimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la frazione indifferenziata».

Il quadro che emerge dai controlli è quello di comportamenti non sempre conformi: «Negli ultimi tempi è emerso che diversi cittadini non stanno seguendo le normative vigenti sulla separazione dei rifiuti». Da qui la scelta di rafforzare le verifiche, accompagnandole però a un messaggio che punta sulla responsabilità condivisa: «È importante sottolineare che l’obiettivo di questa task force non è quello di irrogare sanzioni, ma di sensibilizzare la comunità sull’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti».

Nel messaggio si insiste sul valore collettivo delle buone pratiche: «Una buona pratica di separazione non solo contribuisce a una maggiore sostenibilità ambientale, ma genera anche significativi risparmi per le finanze comunali». Un passaggio che lega la quotidianità dei cittadini agli effetti concreti sulla gestione pubblica.

I primi risultati dell’attività non mancano: «Dal momento dell’avvio dei controlli sono state elevate circa 30 sanzioni, a testimonianza della necessità di un’attenzione maggiore da parte di tutti». Un dato che accompagna l’invito finale del sindaco, affidato a un tono diretto: «Invitiamo pertanto tutti i cittadini a prestare attenzione e a rispettare le norme di separazione dei rifiuti. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie per la collaborazione».