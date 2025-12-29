I residenti segnalano: «Tutto tace, sia dal Comune che dai suoi rappresentanti che, taggati anche sui social, preferiscono sorvolare»
«Cosa devono fare i cittadini per conoscere le modalità di raccolta differenziata durante le festività natalizie?». È quanto si chiedono i residenti di Sant’Onofrio che, contattata la nostra redazione, descrivono le difficoltà nel recepire dal Comune le informazioni necessarie per poter accedere al servizio. Ma le richieste, riferiscono, rimangono senza risposta.
«Da giorni – segnalano – tramite anche i social, i cittadini di Sant’Onofrio sollecitano un calendario per la raccolta rifiuti durante le feste. Tutto però tace, sia dal Comune che dai suoi rappresentanti che “taggati” anche sui social (Facebook e Instagram), preferiscono sorvolare».
Un’incertezza che sta provocando non pochi malumori all’interno della comunità. Basti pensare che i primi post diffusi, contenenti la richiesta di chiarezza sulle date di raccolta, risalgono al 23 dicembre scorso.