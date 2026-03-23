Prosegue l’attività di gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio vibonese. Sabato 21 marzo l’Ambito Territoriale di Caccia Vibo Valentia 2 ha portato a termine un intervento di ripopolamento con l’immissione di 365 fagiani distribuiti nelle diverse aree di competenza.

L’operazione è stata organizzata con il coinvolgimento diretto dei cacciatori locali, che hanno collaborato attraverso i rappresentanti comunali nella scelta dei siti di rilascio, contribuendo così a rendere più efficace e mirata l’attività sul territorio.

«A nome del Comitato di Gestione intendo ringraziare tutti coloro hanno contribuito alla riuscita di questo che è uno dei compiti dell’Atc; giorni fa, sono state immessi 24 lepri di cattura dell’Est Europa», ha dichiarato il presidente dell’Atc VV2, Cristian Vardaro, sottolineando il valore strategico degli interventi di ripopolamento faunistico.

La fornitura degli animali è stata affidata alla ditta “Di Pentina Giuseppa S.n.c.” di Lucera (FG), realtà specializzata nel settore. Un ringraziamento è stato rivolto anche al rappresentante Nino Masciolli «per la professionalità, serietà e precisione nel fornire animali di ottima fattura».

L’iniziativa rientra tra le attività ordinarie dell’Ambito Territoriale di Caccia, impegnato nel mantenimento dell’equilibrio faunistico e nella valorizzazione delle risorse ambientali locali.