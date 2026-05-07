In questi giorni aria molto umida da Sud sta interessando la Calabria. Questo è dovuto ad una vasta area di bassa pressione a ridosso della Spagna che sta apportando piogge sul centro nord Italia con conseguente richiamo umido sulle regioni meridionali compresa la nostra Regione.

I venti da Sud stanno trasportando anche un notevole quantitativo di pulviscolo sahariano nei cieli rendendo l’atmosfera uggiosa e i cieli lattiginosi.

Tale situazione rimarrà invariata almeno fino al weekend: si avranno infatti giornate prettamente variabili con nubi sparse su tutta la Regione e con la possibilità di brevi e deboli piovaschi specie lungo le aree interne con temperature che rimarranno stazionarie ovunque. Il termometro sarà diffusamente compreso tra i 20°C e i 23°C in particolare lungo le coste dove il tasso di umidità rimarrà relativamente alto.