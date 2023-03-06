Il finanziamento ottenuto a gennaio sarà impiegato per il miglioramento delle condizioni d'accesso e di lavoro all'interno del comparto agricolo e silvicolo

Le infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e forestali saranno presto oggetto di alcuni interventi da parte dell’amministrazione guidata da Giuseppe Muraca. «L’intervento “Investimenti in infrastrutture” si propone di contribuire a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste – hanno fatto sapere gli amministratori -. L’operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all’interno dei comparti agricoli e forestali, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare le competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali». [Continua in basso]

Il tutto rientra nel Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 riservato ai Comuni singoli con popolazione uguale o inferiore a 5mila abitanti. Località “Saggio” sarà dunque interessata da lavori di ammodernamento e ristrutturazione della rete viaria, grazie al finanziamento ottenuto in data 18 gennaio 2023 di quasi 120mila euro, da parte del Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestali della Regione Calabria. Gli step successivi ora saranno la redazione del progetto esecutivo con approvazione dello stesso, espletamento della gara d’appalto con affidamento lavori e realizzazione entro un anno.

