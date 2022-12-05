Il sindaco Alfredo Barillari: «Tutto ciò è avvenuto grazie ai nostri operai e, dove di competenza, agli operai della ditta dello smaltimento dei rifiuti»

«In funzione dell’arrivo delle stagioni delle piogge come amministrazione ci eravamo già mossi per cercare di contrastare fenomeni come quello che ha interessato la nostra cittadina, e non solo, la notte appena trascorsa. Abbiamo ripulito completamente via San Brunone, Serra dei Monaci, Alfonso Scrivo, Giacomo Matteotti, tutta la parte bassa del paese riguardanti la chiesa Matrice e la zona Kursaal, Corso Umberto I. In via Aldo Moro abbiamo provveduto a sostituire una delle principali griglie di scolo, come in altre vie. Tutto ciò è avvenuto grazie ai nostri operai e, dove di competenza, agli operai della ditta dello smaltimento dei rifiuti. Purtroppo di fronte a situazioni del genere non c’è pulizia che tenga. Massima solidarietà nei confronti di chi sta vivendo questo dramma nell’Intero sud Italia». Così il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.