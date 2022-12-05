«In funzione dell’arrivo delle stagioni delle piogge come amministrazione ci eravamo già mossi per cercare di contrastare fenomeni come quello che ha interessato la nostra cittadina, e non solo, la notte appena trascorsa. Abbiamo ripulito completamente via San Brunone, Serra dei Monaci, Alfonso Scrivo, Giacomo Matteotti, tutta la parte bassa del paese riguardanti la chiesa Matrice e la zona Kursaal, Corso Umberto I. In via Aldo Moro abbiamo provveduto a sostituire una delle principali griglie di scolo, come in altre vie. Tutto ciò è avvenuto grazie ai nostri operai e, dove di competenza, agli operai della ditta dello smaltimento dei rifiuti. Purtroppo di fronte a situazioni del genere non c’è pulizia che tenga. Massima solidarietà nei confronti di chi sta vivendo questo dramma nell’Intero sud Italia». Così il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.